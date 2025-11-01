В России потребовали от Ирландии отозвать требования об аресте самолетов ГТЛК

Московский суд потребовал от Ирландии отозвать претензии к «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) и прекратить попытки вернуть самолеты, которые находились у нее в лизинге. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

На дочерних компаниях ГТЛК (находится под управлением Минтранса и Минфина), зарегистрированных в Ирландии, числились 37 самолетов Airbus, Boeing и Bombardier, которые эксплуатировались российскими авиакомпаниями.

Весной 2022 года эти активы были заморожены, а деятельность остановлена. Как пишет агентство, на фоне этого самолеты не были застраховать, и ГТЛК решила вернуть их себе в соответствии с договором лизинга.

После этого Высокий суд Ирландии принял решение о ликвидации дочерних компаний ГТЛК и назначил солиситоров Дамьена Муррана и Джулиана Морони их совместными ликвидаторами. Суд решил, что самолеты принадлежат дочерним компаниям и они могут их продать для окончания процедуры ликвидации.

Ирландские юристы направили письма в аэропорты Дубая, Пхукета, Минска, Стамбула, Самарканда и других городов, в который совершали рейсы некоторые из этих самолетов, потребовав задержать воздушные суда и передать их ликвидаторам.

На фоне этого ГТЛК обратилась в московский суд с требованием от ирландской стороны отозвать претензии. Иск был удовлетворен.

Ранее сообщалось, что Россия из-за санкций потеряла 76 пассажирских самолетов.