В России займутся вопросами энергоснабжения центров обработки данных ИИ

Кабмин: Минэнерго возглавит рабочую группу по энергоснабжению ЦОД
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В России создадут рабочую группу, которая займется вопросами энергоснабжения центров обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщили на сайте правительства РФ.

«Рабочая группа рассмотрит различные предложения и варианты по энергоснабжению центров обработки данных для искусственного интеллекта, в том числе за счет задействования существующих энергомощностей и создания новых мощностей в кооперации с технологическими компаниями», — говорится в сообщении.

В кабмине добавили, что рабочую группу возглавит Минэнерго РФ. В ее состав войдут энергетические и технологические компании, а также органы власти.

25 октября в Минэнерго РФ сообщили, что ЦОД должны размещаться в энергопрофицитных районах. В настоящий момент центры могут подключаться к сетям на равных с другими потребителями условиях. В ведомстве отметили, что Минэнерго находится в постоянном контакте с кабмином по вопросу подключения новых пользователей, в том числе ЦОД.

Ранее в Московском регионе была увеличена мощность крупного дата-центра.

