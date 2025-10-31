«Стратегия сбережения»: россиянам посоветовали поторопиться с открытием вкладов

В ноябре российские банки сохранят сберегательный сезон на фоне того, что максимальные ставки по вкладам пока остаются высокими и вдвое опережают инфляцию. Однако желающим открыть вклад россиянам лучше поторопиться, так как тренд на снижение ключевой ставки в ближайшее время сохранится, рассказала РИАМО директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Эксперт напомнила, что, по данным ЦБ, во второй половине октября десять крупнейших российских банков приостановили снижение депозитных процентов на 15,45%. При этом средняя доходность вкладов обгоняет инфляционные ожидания населения на ближайший год, а значит рублевые вклады помогут людям защитить деньги от обесценивания, подчеркнула Андриевская.

По словам эксперта, желающим открыть вклад не нужно затягивать, так как к концу этого года тренд на снижение ставок усилится. Она напомнила, что в октябре ЦБ уже снизил ставку в четвертый раз с 21% в июне до 16,5% в октябре и не исключает дальнейшего понижения.

«Анализируя октябрьские решения регулятора, можно сделать вывод: как минимум до конца квартала у вкладчиков открывается «окно возможностей», чтобы вложиться и получить хороший доход, — пояснила аналитик. — К тому же по традиции к завершению года банки становятся щедрее, ведь планы «горят». Полагаем, в итоге в ноябре–декабре можно ждать депозитов подоходнее — по ставкам плюс 1%-1,5% к уровню «ключа»».

Андриевская также сообщила, что осенью отмечалось повышение онлайн-спроса на депозиты после небольшого охлаждения в августе – по ее словам, число заказов подскочило на треть, превысив пиковые показатели прошлого года в 1,5 раза. Эта статистика подтверждает, что россияне придерживаются «сберегательной стратегии», заключила эксперт.

Напомним, аналитики выяснили, что большинство россиян (88%) хотя бы раз открывали вклад в банке, а 42% планируют сделать это в ближайшее время. Главным критерием при выборе вклада остается выгодная процентная ставка (78%), вторым по популярности критерием стала возможность открытия вклада онлайн, 39% считают важным в то же время надежность и известность банка для открытия депозита.

При этом цифровизация банковских услуг становится ключевым трендом: 78% респондентов предпочитают открывать вклады через мобильное приложение, а для 54% открытие вклада онлайн является приоритетным.

Ранее сообщалось, что банки начали повышать ставки по отдельным вкладам.