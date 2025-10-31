На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали, как научиться откладывать деньги

Депутат Делягин посоветовал россиянам не брать кредиты для экономии денег
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы научиться откладывать деньги, нужно вести учет доходов и расходов, а также избегать кредитов. Такие советы в беседе с «Газетой.Ru» дал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Парламентарий напомнил, что много денег тратится нерационально, особенно в супермаркетах.

«Прежде всего — ведите запись своих доходов и особенно расходов и подводите итог каждую неделю. Это ужасно муторно, но вы удивитесь, как много денег (даже если их вроде нет совсем) вы тратите нерационально. Не берите кредит, если есть малейшая возможность не брать: как говорил великий советский поэт Михаил Светлов: «Берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда», — а ведь речь шла о беспроцентных займах у друзей, а не как сейчас в банках! В супермаркетах не берите ничего на удобных полках и рядом с товарами, на которые объявлены скидки: это «золотая зона» мерчендайзеров. Выгодный для вас товар всегда на «неудобьях»», — сказал он.

Результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»), до этого показали, что почти треть опрошенных россиян (29,6%) признались, что живут от зарплаты до зарплаты, не делая накоплений. У 15% накоплений хватит на месяц без дохода. Почти у 23% сбережений достаточно на три–шесть месяцев, у более чем 17% — на год.

Ранее россиянам назвали лучший способ для хранения накоплений.

