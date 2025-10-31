Суд удовлетворил иск Минобороны РФ о взыскании ущерба за незаконную рубку леса

Суд удовлетворил иск МО РФ о взыскании 1,3 млрд рублей за незаконную рубку леса

Суд удовлетворил иск Министерства обороны РФ о взыскании ущерба в 1,3 млрд рублей за незаконную вырубку леса. Об этом пишет ТАСС.

Ответчиками по делу стали заместитель гендиректора ФГАУ «Оборонлес» Алексей Куприянов, экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрий Куракин, бывший заместитель Куракина Владислав Холодков и глава компании «Оборонспецресурс» Максим Ан.

Деньги будут взысканы с ответчиков. Для возмещения ущерба у Куприянова будет конфисковано имущество.

«В пользу возмещения ущерба следует конфисковать арестованные счета Куприянова, автомобиль, земельный участок в Красногорске, зарегистрированный на его мать, а также квартиру в Москве», — постановил суд.

Недавно суд в Санкт-Петербурге отправил под арест двоих обвиняемых по делу о взятке за аренду земли, принадлежащей Минобороны РФ в Кронштадте. Сообщается, что оба фигуранта арестованы до 30 ноября.

Ранее Минобороны подало в суд иски к РЖД на сумму свыше 40 млн рублей.