На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Банки почти полностью отказались от иностранных мессенджеров для общения с клиентами

«Ведомости»: доля банков, работающих с Telegram и WhatsApp, резко сократилась
true
true
true
close
Shutterstock

Доля российских банков, использующих мессенджер Telegram для консультаций клиентов, за полгода снизилась с 73 до 6%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитиков компании Naumen.

По данным исследования, финансовые учреждения полностью отказались от WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией). Аналитики опросили 79 крупнейших банков страны и отметили резкое сокращение использования обоих зарубежных мессенджеров: доля пользователей Telegram упала с апреля по октябрь 2025 года с 73 до 6%, а WhatsApp — с 1% до нуля.

При этом, как уточняет издание, банки пока не спешат переходить на отечественные аналоги. В настоящее время лишь один банк консультирует клиентов через российский мессенджер Max.

До этого РИА Новости писало, что мессенджер WhatsApp может лишиться права на ряд товарных знаков в России. Как уточняется, российский правообладатель «ВотсАпп ЛЛК» в 2017 году зарегистрировал четыре товарных знака для работы мессенджера, но может потерять на них право в декабре 2025-го.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что не блокирует Telegram и WhatsApp в Крыму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами