Банки почти полностью отказались от иностранных мессенджеров для общения с клиентами

Доля российских банков, использующих мессенджер Telegram для консультаций клиентов, за полгода снизилась с 73 до 6%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитиков компании Naumen.

По данным исследования, финансовые учреждения полностью отказались от WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией). Аналитики опросили 79 крупнейших банков страны и отметили резкое сокращение использования обоих зарубежных мессенджеров: доля пользователей Telegram упала с апреля по октябрь 2025 года с 73 до 6%, а WhatsApp — с 1% до нуля.

При этом, как уточняет издание, банки пока не спешат переходить на отечественные аналоги. В настоящее время лишь один банк консультирует клиентов через российский мессенджер Max.

До этого РИА Новости писало, что мессенджер WhatsApp может лишиться права на ряд товарных знаков в России. Как уточняется, российский правообладатель «ВотсАпп ЛЛК» в 2017 году зарегистрировал четыре товарных знака для работы мессенджера, но может потерять на них право в декабре 2025-го.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что не блокирует Telegram и WhatsApp в Крыму.