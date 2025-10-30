WhatsApp рискует лишиться товарных знаков в России

РИА Новости: WhatsApp может потерять права на товарные знаки в России в декабре

Мессенджер WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) может лишиться права на ряд товарных знаков в РФ, передает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Как уточняется, российский правообладатель «ВотсАпп ЛЛК» в 2017 году зарегистрировал четыре товарных знака для работы мессенджера, но может потерять на них право в декабре 2025-го.

Гендиректор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина рассказала, что они оформлены по международной процедуре с указанием правообладателя на латинице и по российской — на кириллице.

«Если продление не будет выполнено вовремя, компании предоставляется дополнительный срок — шесть месяцев, чтобы это сделать, уплатив увеличенную пошлину со штрафом», — сообщила эксперт и добавила, что в случае непродления за дополнительные полгода права на товарные знаки будут утрачены.

В августе Роспатент отказал Shaman в регистрации знака «Я русский». В ведомстве объяснили, что это выражение общеупотребимое и несет общеизвестное семантическое значение. А для регистрации знак должен обладать различительными свойствами, позволяющими потребителям однозначно идентифицировать продукцию конкретного правообладателя.

