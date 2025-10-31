На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Наследникам начнут сообщать о наличии долгов у умерших

Нотариусы с 1 ноября будут сообщать наследникам о наличии долгов у умерших
Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

В России с 1 ноября начнет действовать закон, который обяжет нотариусов проверять наличие долгов у умерших и сообщать о результатах наследникам. Об этом сообщил член комиссии Федеральной нотариальной палаты по использованию информационных технологий нотариус Самарской области Радик Сафин, передает «Прайм».

Согласно закону, нотариус должен будет не позднее трех рабочих дней со дня открытия наследственного дела направить запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) о наличии кредитной истории у наследодателя.

После этого наводятся справки о действующих кредитах умершего через бюро кредитных историй. При получении ответа из ЦККИ и кредитного бюро у нотариуса есть три рабочих дня, чтобы проинформировать наследников о результатах проверки во время личной встречи или по электронной почте.

Цель соответствующих изменений в законодательстве — предоставление гражданам полной информации о наследстве, в том числе о долгах, чтобы можно было принять осознанное решение, стоит ли вступать в наследство.

До этого нотариус Александр Сагин предупредил, что при покупке ранее подаренной квартиры стоит быть внимательными. Он отметил, что судебная практика признает и оставляет в силе договоры дарения, которые предполагают право проживания прежнего владельца в квартире, которую он подарил.

Ранее нотариус объяснила, в каких случаях иностранцу откажут в сделке с недвижимостью.

