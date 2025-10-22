На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нотариус объяснила, в каких случаях иностранцу откажут в сделке с недвижимостью

Нотариус Образцова: иностранцу на сделках по недвижимости нужен переводчик
Depositphotos

При заключении договора и его удостоверении должны быть стопроцентная уверенность в том, что стороны понимают каждый пункт документа и правовые последствия. Поэтому иностранным гражданам, которые не владеют или плохо владеют русским языком, нужно приходить к нотариусу строго с профессиональным переводчиком – в противном случае в заверении сделки ему откажут, предупредила в беседе с RT нотариус Елена Образцова.

Просто прийти с переводчиком тоже недостаточно – специалист также проверит его квалификацию, так что к этому нужно быть готовым, подчеркнула эксперт.

«Будет запрашиваться диплом или иной документ, подтверждающий знание языка», — уточнила Образцова.

Переводить иностранцу такой специалист будет все, о чем говорят стороны, включая объяснения нотариуса, слова второй стороны, все разделы и пункты документа. Лучше всего, если договор изначально будет составлен на двух языках, отметила эксперт. В этом случае оригинальный документ с переводом размещают на одной странице, рядом. Причем в договоре свою подпись оставляет и переводчик – он подтверждает, что помогал одной из сторон понять суть сделки, ее правовые последствия с помощью перевода всех нюансов на другой язык.

Кроме того, чтобы впоследствии избежать оспаривания сделки и прочих проблем, можно заранее принять меры и записать происходящее на видео. Это делается строго с согласия обеих сторон, запись затем хранится у нотариуса – при возникновении спора он должен будет передать ее в суд, заключила Образцова.

До этого нотариус города Москвы Александр Сагин предупредил, что при покупке ранее подаренной квартиры стоит быть внимательными, чтобы избежать неприятных сюрпризов. По его словам, судебная практика признает и оставляет в силе договоры дарения, которые предполагают право проживания прежнего владельца в квартире, которую он подарил. Поэтому не исключено, что к подарку прилагался «вечный житель» — при удостоверении сделки нотариус проверяет документы, где это должно быть отражено.

Ранее нотариус перечислила россиянам подарки, за которые нужно платить налог.

