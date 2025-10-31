На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о пересмотре условий по кредитам для клиентов со стороны российских банков

«Известия»: банки внезапно пересматривают условия по выданным кредитам
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Банки начали без предупреждения увеличивать заемщикам сроки кредитов, что приводит к росту переплат, а также менять ставки и размер ежемесячного платежа. Об этом сообщает газета «Известия».

В публикации утверждается, что зачастую условия меняются после отключения платных пакетов, которые давали льготы по кредиту. В ряде других случаев — пакетные услуги отключают при несоблюдении определенных условий. Часто клиентов не информируют о произошедших изменениях.

По словам одного из собеседников издания, кредитная организация пересмотрела его льготные условия по ссуде, в результате чего ее срок вырос с трех до пяти лет, после того, как он просрочил платеж на один день.

С подобной ситуацией столкнулись клиенты ряда российских банков.

По словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Станислава Данилова, кредитные организации действительно могут менять условия по ссуде в одностороннем порядке, но только в строго установленных законом случаях. Например, при нарушении заемщиком условий договора.

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, что для регулярных платежей, например, по кредитам, можно настроить автосписание, чтобы избежать штрафа за просрочку платежа в случае задержки банком перевода.

Ранее сообщалось, что россиянам могут блокировать переводы денег по ошибке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами