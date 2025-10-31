Стало известно о пересмотре условий по кредитам для клиентов со стороны российских банков

Банки начали без предупреждения увеличивать заемщикам сроки кредитов, что приводит к росту переплат, а также менять ставки и размер ежемесячного платежа. Об этом сообщает газета «Известия».

В публикации утверждается, что зачастую условия меняются после отключения платных пакетов, которые давали льготы по кредиту. В ряде других случаев — пакетные услуги отключают при несоблюдении определенных условий. Часто клиентов не информируют о произошедших изменениях.

По словам одного из собеседников издания, кредитная организация пересмотрела его льготные условия по ссуде, в результате чего ее срок вырос с трех до пяти лет, после того, как он просрочил платеж на один день.

С подобной ситуацией столкнулись клиенты ряда российских банков.

По словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Станислава Данилова, кредитные организации действительно могут менять условия по ссуде в одностороннем порядке, но только в строго установленных законом случаях. Например, при нарушении заемщиком условий договора.

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, что для регулярных платежей, например, по кредитам, можно настроить автосписание, чтобы избежать штрафа за просрочку платежа в случае задержки банком перевода.

Ранее сообщалось, что россиянам могут блокировать переводы денег по ошибке.