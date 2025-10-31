На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Судебных споров может стать больше, если льготы при продаже квартир ужесточат

Абелев: судебных споров будет больше в случае ужесточения льгот при продаже жилья
true
true
true
close
Shutterstock

Число судебных споров в России вырастет в случае ужесточения налоговых льгот при сделках с недвижимостью, спрогнозировал для «Газеты.Ru» начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.

«Налоговикам, гражданам придется сверяться не только со сроком владения квартирой, но и с ее кадастровыми параметрами. Сразу возникает риск ошибок, споров, пограничных случаев, когда объект чуть больше лимита или кадастровая стоимость больше, например, на 0,3 квадратных метра. Это точно приведет к увеличению судебных споров в России. Плюс нужно понимать, что есть региональные различия. Кадастровая стоимость недвижимости сильно варьируется в регионах. Справедливость для одного города будет абсолютно нерелевантна для другого города. Вот это точно усложнит эту схему», — отметил Абелев.

Госдума 23 октября в первом чтении одобрила законопроект с правками в Налоговый кодекс, меняющими порядок применения НДФЛ-льгот при продаже жилья. В Минфине сообщили «Газете.Ru», что документ закрепляет требование непрерывного владения квартирой перед сделкой — три или пять лет, в зависимости от основания ее приобретения. Кроме того, льгота будет работать при условии, что у семьи нет доли свыше 50% в другом жилье, чья кадастровая стоимость выше стоимости приобретаемого объекта. Такая конструкция, по мнению ведомства, следует логике льготы: улучшение жилищных условий оценивается по площади и кадастровой стоимости.

Ранее сообщалось, что в России ожидают продажи вторичных квартир со скидками до Нового года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами