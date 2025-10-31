Судебных споров может стать больше, если льготы при продаже квартир ужесточат

Число судебных споров в России вырастет в случае ужесточения налоговых льгот при сделках с недвижимостью, спрогнозировал для «Газеты.Ru» начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.

«Налоговикам, гражданам придется сверяться не только со сроком владения квартирой, но и с ее кадастровыми параметрами. Сразу возникает риск ошибок, споров, пограничных случаев, когда объект чуть больше лимита или кадастровая стоимость больше, например, на 0,3 квадратных метра. Это точно приведет к увеличению судебных споров в России. Плюс нужно понимать, что есть региональные различия. Кадастровая стоимость недвижимости сильно варьируется в регионах. Справедливость для одного города будет абсолютно нерелевантна для другого города. Вот это точно усложнит эту схему», — отметил Абелев.

Госдума 23 октября в первом чтении одобрила законопроект с правками в Налоговый кодекс, меняющими порядок применения НДФЛ-льгот при продаже жилья. В Минфине сообщили «Газете.Ru», что документ закрепляет требование непрерывного владения квартирой перед сделкой — три или пять лет, в зависимости от основания ее приобретения. Кроме того, льгота будет работать при условии, что у семьи нет доли свыше 50% в другом жилье, чья кадастровая стоимость выше стоимости приобретаемого объекта. Такая конструкция, по мнению ведомства, следует логике льготы: улучшение жилищных условий оценивается по площади и кадастровой стоимости.

Ранее сообщалось, что в России ожидают продажи вторичных квартир со скидками до Нового года.