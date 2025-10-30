Набиуллина рассказала, для кого важна низкая инфляция

Низкий уровень инфляции принципиально важен для россиян с низкими доходами. Об этом сообщила председатель Центробанке России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«Для людей, у которых нет доходов от сбережений, от депозитов в банках, принципиально важно, чтобы не росли цены в магазинах», — сказала она, отмечая, что в России таких граждан много.

По словам главы Банка России, не зря по всему миру инфляцию принято называть налогом на бедных.

По ее словам, тяготы этого «налога» в первую очередь чувствует на себе беззащитная часть населения России с небольшими доходами. Набиуллина отметила, что высокая инфляция уже не первый год занимает лидирующие места в списке того, что больше всего беспокоит людей.

По данным Росстата, годовая инфляция в России продолжает замедляться, составив 7,98% в сентябре после 8,14% в августе и 8,79% в июле. По итогам года Минэкономразвития ожидает замедления инфляции до 6,8%, в то время как Банк России прогнозирует показатель в диапазоне 6,5-7%. В 2024 году инфляция в России составила 9,52%.

На этом же заседании в Госдуме 30 октября Набиуллина заявила, что достижение низкой инфляции в России оказалось долгим и непрямым путем. Однако это необходимое условие для социальной и финансовой стабильности, а также развития экономики, подчеркнула она.

Ранее Набиуллина сравнила высокую инфляцию с несправедливым налогом для бедных.