В Совфеде рассказали о привыкших банкротиться россиянах

Не все россияне прибегают к банкротству вынужденно из-за тяжелой жизненной ситуации – для многих это стало вполне привычной процедурой. Среди должников есть те, кто пользуется этим инструментом регулярно каждые пять лет, заявил сенатор Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН.

«Необходимо разделять на категории. Есть ситуации, когда человек пользуется этим неоднократно. То есть обанкротился, пять лет прошло, он заново набирает долги и у него есть возможность еще раз обанкротить себя. Такие, к сожалению, сложности есть», — рассказал член Совфеда, подчеркнув, что закредитованность и банкротство у таких людей становятся частью образа жизни.

В то же время есть и такие должники, которые действительно сталкиваются с серьезными проблемами и нуждаются в помощи, добавил он.

Напомним, средняя продолжительность процедуры банкротства в России достигла примерно 48 месяцев. Как отмечал управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков, такая длительность процесса подчеркивает необходимость детальной подготовки в вопросах финансирования и разработки эффективной стратегии как для должников, так и для кредиторов.

