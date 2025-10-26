На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, как восстановить кредитную историю после банкротства

Адвокат Гейдаров дал советы по исправлению кредитной истории после банкротства
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Преодоление последствий банкротства и восстановление доверия со стороны кредиторов – задача, требующая времени и усилий, однако она не безнадежна. Адвокат Эмин Гейдаров в интервью «Российской газете» рассказал, как исправить кредитную историю.

Первый шаг, по словам юриста, – тщательный анализ своей кредитной истории. Дважды в год можно бесплатно запросить отчет через порталы бюро кредитных историй (БКИ) или «Госуслуги».

Затем необходимо внимательно проверить отчет на предмет ошибок.

«После завершения банкротства погашенные долги иногда остаются в списке активных задолженностей», – пояснил юрист.

Третий этап – подача заявления об оспаривании ошибочных сведений. При обнаружении несуществующих просрочек следует направить официальный запрос в соответствующее БКИ, предоставив документы, подтверждающие необходимость исправления.

Далее начинается активная работа по восстановлению репутации.

«Кредиторы в первую очередь обращают внимание на платежную дисциплину за последние несколько лет. Регулярное внесение платежей по действующим обязательствам позволит постепенно сформировать положительную историю, даже если в прошлом были проблемы», – уточнил Гейдаров.

Юрист призвал после банкротства воздержаться от обращений в банки минимум на год, а затем постепенно демонстрировать восстановление платежеспособности. Некоторые банки предлагают специальные программы для клиентов, стремящихся улучшить кредитную историю.

«Важно понимать границы самостоятельного исправления ситуации. Невозможно просто удалить негативную информацию без законных оснований или мгновенно заменить ее положительной», – заключил адвокат.

Ранее россияне стали намного чаще интересоваться своей кредитной историей.

