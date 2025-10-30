На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, в чем выгода траншевой ипотеки

Кредитный эксперт Шароварникова: при траншевой ипотеке первые платежи минимальны
close
Нина Зотина/РИА «Новости»

Выгода траншевой ипотеки заключается в том, что кредит выдается частями, поэтому в первые месяцы платежи минимальны. Данный финансовый инструмент особенно удобен для покупателей жилья в новостройках. Об этом в интервью РИАМО сообщила руководитель отдела кредитования и партнерских программ компании PIONEER Ирина Шароварникова.

К слову, как сообщала газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками группы «Плюс», доля продаж новостроек через риелторов может вырасти до 70%.

По словам Шароварниковой, в зависимости от условий договора, траншей может быть до пяти.

«У нас популярностью пользуются не более двух: первый — в день подписания договора, второй — после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Поскольку выдается не весь лимит кредита сразу, а только его часть, то это позволяет платить проценты именно на этот объем заимствованных средств», — отметила эксперт.

После получения всех средств заемщик может снизить в банке процентную ставку до уровня той, которая будет действовать на момент получения последнего транша.

Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев до этого говорил, что в 2026 году для большинства россиян аренда квартиры будет выгоднее ее покупки.

Ранее в Госдуме назвали плюсы и минусы новых условий по семейной ипотеке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами