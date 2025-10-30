В России будут введены стандарты страхования общего имущества в многоквартирных домах

В России планируется ввести стандарты страхования общего имущества в многоквартирных домах. Об этом со ссылкой на распоряжение правительства РФ сообщает ТАСС.

Стандарты предназначены для повышения социально-правовой защищенности граждан. Необходимые поправки внесены в «Стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства».

Правительство также организует контроль качества коммунальных услуг. Его мониторинг будет осуществляться на базе существующих информационных ресурсов. Кроме того, планируется улучшить материальное снабжение и кадровую систему регионального жилищного надзора.

3 сентября эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что управляющая компания обязана бесплатно проводить ремонт общедомового имущества, в том числе почтовых ящиков и полотенцесушителей. К общедомовому имуществу также относятся несущие конструкции на балконе — балконная плита и ограждения, поэтому за их содержанием также следит управляющая компания.

Ранее юрист предупредил, за что чаще всего штрафуют жильцов многоквартирных домов.