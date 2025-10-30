На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экономист раскритиковал идею прибавок к пенсии для россиян старше 70 лет

Экономист Дорофеев: прибавки к пенсии для 70-летних обойдутся в 1,4 трлн рублей
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Прогрессивная шкала доплат к пенсиям для россиян старше 70 лет может обойтись бюджету страны в 1,4 трлн руб., предупредил в комментарии aif.ru доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Он заявил, что сейчас на удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии можно рассчитывать при достижении 80 лет или в случае признания инвалидом первой группы. Однако пенсия все равно рассчитывается в зависимости от пенсионных баллов, надбавок, стажа и условий работы. В случае прогрессивной шкалы доплат бывшие сотрудники вредных производств и работавшие в опасных условиях получат одинаковые права с теми, «кто страховую пенсию себе попросту не заработал».

«Предложенные меры... систему перечеркивают, и сказать, что с ней будет через 10, 15 или 20 лет, нельзя. К чему это может привести, когда, например, работающего населения в России будет меньше, чем пенсионеров?» — задался вопросом экономист.

Дорофеев добавил, что расходы в 1,4 трлн руб. на новые правила сопоставимы с тратами федерального бюджета на образование в 2025 году.

На прошлой неделе стало известно о планах депутатов Госдумы внести законопроект о прогрессивной шкале доплат пенсионерам старше 70 лет. Авторы инициативы выступили за повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на 100% пенсионерам, достигшим 70 лет или являющимся инвалидами первой группы, достигшим 80 лет — на 200%, а с 90 лет — на 300%.

