Эксперт рассказала, в каких случаях пенсия россиян может вырасти

ТАСС: пенсионеры могут увеличить выплаты при переезде или появлении иждивенцев
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Россияне, достигшие пенсионного возраста и уже получающие выплаты, могут увеличить пенсию при переезде в другой регион или при взятии на попечение несовершеннолетнего ребёнка. Об этом ТАСС сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

По ее словам, пенсия увеличивается при переезде в регионы с действующим районным коэффициентом, например, на Крайний Север и Дальний Восток. В этом случае выплата пересчитывается на весь период проживания в таких районах.

Также фиксированная часть страховой пенсии автоматически удваивается при достижении 80 лет, а ее размер увеличивается при изменении группы инвалидности на более тяжелую. В случае появления иждивенцев — детей, внуков, родителей или супругов с инвалидностью — фиксированная выплата увеличивается на треть за каждого иждивенца, но не более чем на трех.

Дополнительно пенсия повышается на 50% за стаж, приобретенный в районах Крайнего Севера и приравненных местностях, при этом увеличение учитывает районный коэффициент.

Подольская отметила, что иногда выгоднее сменить вид пенсии, например с инвалидной на страховую, но перерасчет не производится автоматически — пенсионеру нужно подать заявление. Пенсию также можно увеличить, предоставив документы о ранее неучтённом стаже или заработке, либо при возвращении на работу: ежегодно страховые взносы автоматически повышают выплаты. Пенсионеры с государственными наградами могут получать дополнительную доплату после обращения в Соцфонд.

Ранее в Госдуме выступили за упрощение в РФ алгоритма получения накопительной пенсии.

