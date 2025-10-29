В конгрессе подсчитали, сколько может потерять экономика США из-за шатдауна

США могут потерять до $14 млрд из-за шатдауна

Экономика США может безвозвратно потерять до $14 миллиардов из-за шатдауна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление конгресса по бюджету (CBO).

«По оценке CBO, задержка финансирования федеральных органов власти отсрочит федеральные расходы и окажет негативное влияние на экономику, которое в основном, но не полностью восстановится после окончания шатдауна», — сказано в заявлении.

При этом от $7 до 14 млрд в ценах 2025 года восстановить не удастся.

26 октября глава министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что американские военнослужащие могут столкнуться с задержками в выплате заработной платы к 15 ноября, если текущий шатдаун не прекратится.

1 октября в США произошел шатдаун — приостановка деятельности правительственных учреждений из-за неспособности законодателей согласовать бюджет. Это событие стало 22-м в истории страны и четвертым за время президентства Дональда Трампа.

Ранее в конгрессе рассказали, сколько может продлиться шатдаун правительства США.