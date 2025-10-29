ФАС возбудила дело против независимых АЗС в Крыму

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки заключения картеля между независимыми АЗС в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено антимонопольное дело в Крыму в отношении независимых участников розничного рынка топлива. В их действиях выявлены признаки заключения картеля», — говорится в сообщении.

Ведомство также направило предупреждение сетям АЗС в Тверской, Тюменской и Новосибирской областях.

Недавно глава Союза автосервисов России Юрий Валько заявил, что на российских автозаправочных станциях все чаще встречается некачественный, разбавленный бензин. Это связано с тем, что производители начали массово экономить на качестве.

22 октября на совещании у вице-премьера России Александра Новака нефтяные компании отчитались об оптимизации цепочек поставок и об увеличении производства дизельного топлива и бензина. В ходе встречи вице-премьер поручил профильным ведомствам продолжать проводить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов для обеспечения внутреннего спроса на топливо и соблюдения баланса цен в розничном сегменте.

Ранее автоэксперт объяснил, выгодно ли АЗС разбавлять бензин.