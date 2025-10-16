На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автоэксперт объяснил, выгодно ли АЗС разбавлять бензин

Автоэксперт Попов: АЗС невыгодно разбавлять бензин перед продажей
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление Союза автосервисов РФ о том, что автозаправочные станции (АЗС) торгуют разбавленным бензином, чтобы не повышать цены.

По словам специалиста, для значительной части игроков рынка просто невыгодно разбавлять топливо.

«Если кто-то это и делает, то это, скорее всего, маленькие заправки, которые находятся в некрупных городах России. Крупные сетевые игроки не заинтересованы в том, чтобы получить иски от пользователей из-за октанового числа бензина, не соответствующего заявленному. Это можно проверить на раз-два», — сказал Попов.

Как заявил глава Союза автосервисов России Юрий Валько, на российских автозаправочных станциях все чаще встречается некачественный, разбавленный бензин. Это, по его словам, связано с тем, что производители начали массово экономить на качестве, так как не могут дальше повышать цены.

Ранее кабмин РФ обнулил импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами