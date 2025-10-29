Эксперт: российские компании несут огромные убытки из-за курящих сотрудников

Курящие россияне наносят вред не только своему здоровью – это вредная привычка сказывается на работе. Компании терпят большие убытки как из-за многочисленных перекуров, так и из-за того, что курящие сотрудники чаще болеют. Ежемсячно на 15 курящих работников у организации впустую уходит 200 тыс. рублей, рассказала в беседе с kp.ru руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, к.м.н. Маринэ Гамбарян.

«По данным опроса исследовательского портала SuperJob.ru, 31% работающих курильщиков выходят на перекуры три-четыре раза в день, 37% – курят примерно каждый час, и тратят на каждый перекур минимум 5-10 минут рабочего времени», --― отметила специалист.

Таким образом, 15 сотрудников со средней частотой курения четыре раза в день по пять минут при средней зарплате в 43 тыс. рублей тратят на себя еще 200 тыс. рублей дополнительно. Причем потери работодателей связаны как с временем на перекуры, так и с тем, что производительность труда падает из-за болезней, связанных с этой вредной привычкой.

По словам Гамбарян, курящие работники в возрасте старше 35 лет болеют не только чаще, но и чаще своих коллег. При этом экономические потери от курения из-за снижения производительности труда колеблются на уровне 0,8-2% ВВП.

На этом фоне многие компании внедряют корпоративные программы для помощи сотрудникам в борьбе с курением, напомнила эксперт. По ее словам, это эффективный инструмент, причем лучше всего инвестиции возвращаются при наличии прямых запретов – например, когда сотрудникам категорически нельзя делать перерывы на курение. Инвестиции в такие программы важны как для финансового благополучия компаний, так и для здоровья всего коллектива и общества, заключила специалист.

До этого карьерный консультант и HR-эксперт Татьяна Минаева заступилась за курящих россиян, призвав не ущемлять их права, а сначала оценить, как на производительность труда влияют длительные чаепития и залипание в соцсетях. По ее мнению, некоторым сотрудникам необходимо периодически отвлекаться – вопреки предубеждениям, это позволяет им сохранить продуктивность. Также не учитывается, что во время подобных перекуров люди общаются, делятся новостями, опытом, советами – все это может позитивно отразиться на рабочем процессе, подчеркнула Минаева.

