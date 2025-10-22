В Госдуме рассказали, стоит ли россиянам покупать золото

Золото — это долгосрочное вложение, которому отдают предпочтение консервативные инвесторы, заявил «Газете.Ru» зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин. По его словам, таким образом они обеспечивают драгметаллу подорожание.

«Золото в силу большого разрыва между ценой покупки и продажи — это долгосрочное вложение: минимум на год, а лучше на 2-3. Внутренние колебания могут быть пугающими, но общая тенденция последних лет очевидна. Это вызвано растущей либеральной неадекватностью, то есть обслуживающей финансовых спекулянтов бюрократией перед новой экономической реальностью, для которой еще нет даже теории. В этих условиях рискованные инвесторы идут в криптовалюты, консервативные в золото (обеспечивая его удорожание), а остальные в убытки», — сказал Делягин.

21 октября золото подешевело на 6,3 процента, что стало максимумом за 12 лет. Обвал золота до почти 4000 долларов за тройскую унцию последовал за ситуацией, когда его стоимость подскочила почти до 4400 долларов на фоне опасений из-за эскалации американо-китайской торговой войны. По мнению экспертов, отчасти дело в желании инвесторов зафиксировать прибыль из-за опасений относительно переоцененности драгметалла.

