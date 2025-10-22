На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, стоит ли россиянам покупать золото

Депутат Делягин: рискованные инвесторы идут в криптовалюты, консервативные — в золото
close
Depositphotos

Золото — это долгосрочное вложение, которому отдают предпочтение консервативные инвесторы, заявил «Газете.Ru» зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин. По его словам, таким образом они обеспечивают драгметаллу подорожание.

«Золото в силу большого разрыва между ценой покупки и продажи — это долгосрочное вложение: минимум на год, а лучше на 2-3. Внутренние колебания могут быть пугающими, но общая тенденция последних лет очевидна. Это вызвано растущей либеральной неадекватностью, то есть обслуживающей финансовых спекулянтов бюрократией перед новой экономической реальностью, для которой еще нет даже теории. В этих условиях рискованные инвесторы идут в криптовалюты, консервативные в золото (обеспечивая его удорожание), а остальные в убытки», — сказал Делягин.

21 октября золото подешевело на 6,3 процента, что стало максимумом за 12 лет. Обвал золота до почти 4000 долларов за тройскую унцию последовал за ситуацией, когда его стоимость подскочила почти до 4400 долларов на фоне опасений из-за эскалации американо-китайской торговой войны. По мнению экспертов, отчасти дело в желании инвесторов зафиксировать прибыль из-за опасений относительно переоцененности драгметалла.

Ранее эксперт объяснил, что будет с ценами на золото после внезапного обрушения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами