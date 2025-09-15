PepsiCo хочет зарегистрировать товарный знак в России

Ушедшая из России американская компания PepsiCo подала в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков логотипа Mirinda и названия на русском языке. Об этом сообщает ТАСС.

Документы были направлены в Роспатент 11 сентября 2025 года из США. Оба товарных знака связаны с производством газированных вод, безалкогольных напитков, лимонадов, сиропов и смузи.

В марте 2022 года компания PepsiCo объявила о приостановке продаж основных напитков — Pepsi, 7Up, Mirinda в России. Однако полностью уйти с российского рынка у компании не получилось — производство и продажа некоторых категорий товаров продолжались.

После ухода Mirinda российское подразделение PepsiCo оперативно предложило альтернативу — Evervess и Frustyle (аналог Mirinda).

Некоторые напитки, включая оригинальную Pepsi, поставляются в Россию через параллельный импорт из таких стран, как Грузия и Казахстан.

В 2024 году выручка российского подразделения PepsiCo достигла 254 млрд рублей, а чистая прибыль составила 43 млрд рублей.

Это не первый случай, когда компании пытаются вернуться на российский рынок и заново подают заявку на патент знака на территории России. Так, 4 сентября стало известно, что японский холдинг Fast Retailing, владеющий брендом Uniqlo, подал 10 заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент.

Ранее PepsiCo впервые за 20 лет изменила состав колы.