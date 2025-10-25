Coca-Cola продлила права на товарный знак в России

ТАСС: The Coca-Cola Company продлила на 10 лет права на товарный знак в России

The Coca-Cola Company на десять лет продлила срок действия права на товарный знак Coke на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Заявка на товарный знак будет действовать на территории страны до 14 августа 2035 года. Знак прошел регистрацию по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — безалкогольные несолодовые напитки и сиропы для изготовления этих напитков.

Впервые заявка на товарный знак Coke поступила в мае 1946 года и в июне прошла официальную регистрацию. Компания многократно продлевала права на этот товарный знак. Последнее продление было до 14 августа 2025 года.

В марте 2022 года компания приостановила реализацию продукции на территории России, но в российских магазинах можно купить напитки Coca-Cola, которые завозятся из других стран.

До этого исследовательская компания NTech сообщила, что марка колы Evervess, которая с середины 2022 года производится на российских заводах PepsiCo, впервые превзошла по объему продаж оригинальную Coca-Cola, импортируемую из-за рубежа. По результатам января — июня 2025 года позиции Evervess поднялись на четвертое место с долей 6,8%, тогда как Coca-Cola опустилась на пятое с долей 6,5%.

Ранее компания Coca-Cola подала в суд на «Кока-кола компанию» из Южной Осетии.