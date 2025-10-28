На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США дали гарантии, что немецкие дочки «Роснефти» не попадут под санкции

Reuters: США дали гарантии ФРГ, что санкции не затронут немецкие дочки «Роснефти»
true
true
true
close
Zamir Usmanov/Global Look Press

Правительство США предоставило письменные гарантии того, что немецкие дочки «Роснефти» не попадут под действие американских санкций. Об этом заявила министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе, передает Reuters.

По ее словам, США направили гарантийное письмо, в котором отмечается, что «Роснефть» в Германии была полностью отделена от российской материнской компании.

Президент США Дональд Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, Германия настроена оптимистично в отношении того, что США освободят немецкое подразделение ПАО «Роснефть» от санкций Соединенных Штатов против России.

Ранее сообщалось, что США обсудят снятие санкций с активов «Роснефти» в Германии.

Санкции против России
