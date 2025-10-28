В США дали гарантии, что немецкие дочки «Роснефти» не попадут под санкции

Reuters: США дали гарантии ФРГ, что санкции не затронут немецкие дочки «Роснефти»

Правительство США предоставило письменные гарантии того, что немецкие дочки «Роснефти» не попадут под действие американских санкций. Об этом заявила министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе, передает Reuters.

По ее словам, США направили гарантийное письмо, в котором отмечается, что «Роснефть» в Германии была полностью отделена от российской материнской компании.

Президент США Дональд Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, Германия настроена оптимистично в отношении того, что США освободят немецкое подразделение ПАО «Роснефть» от санкций Соединенных Штатов против России.

Ранее сообщалось, что США обсудят снятие санкций с активов «Роснефти» в Германии.