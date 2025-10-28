В Центробанке РФ назвали главную угрозу экономике страны из-за резкого снижения ставки

Резкий рост спроса из-за преждевременного снижения ключевой ставки является главной угрозой для российской экономики. Об этом во время выступления в Госдуме заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, передает газета «Известия».

«То, что может навредить экономике больше всего, — это если из-за преждевременного смягчения нашей [денежно-кредитной] политики совокупный спрос рванет вперед снова, до того как производственные возможности успеют его догнать», — сказала она.

В таком случае, по словам главы ЦБ, ключевую ставку вновь придется повысить.

24 октября председатель Банка России спрогнозировала, что экономика страны перестанет демонстрировать признаки перегрева в первой половине 2026 года. Она добавила, что ЦБ РФ с учетом фактической динамики экономики снизил прогноз по росту Валового внутреннего продукта (ВВП) на текущий год до 0,5–1%.

Также Набиуллина оценила влияние западных санкций на российскую экономику. Она назвала рестрикции негативным внешним фактором и отметила, что многое будет зависеть от скорости адаптации экономики РФ к этим ограничениям.

Ранее Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 16,5%.