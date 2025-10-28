Набиуллина объяснила, чем грозит скоропалительное снижение ключевой ставки

Скоропалительное снижение ключевой ставки Центробанка России перечеркнет прогресс в замедлении инфляции. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме, ее цитирует РИА Новости.

При этом глава ЦБ подчеркнула, что понимает, как непросто бизнесу, особенно малому, в этот период. Однако необдуманное снижение ключевой ставки перечеркнуло бы замедление инфляции и «нам пришлось бы уже весь пройденный путь проходить заново», отметила Набиуллина.

«Подчеркну еще один важный момент: процентные ставки, они, конечно, следуют за нашей ключевой ставкой, но при высокой инфляции рыночные ставки все равно будут высокими вне зависимости от ключевой ставки», — добавила глава Банка России.

Она напомнила, что годовая инфляция в сентябре составила 7,98% в августе — 8,14% и 8,79% в июле.

Набиуллина также заявила, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год. По ее словам, курс на снижение ключевой ставки был взят Банком России в июне 2025 года. За четыре месяца ЦБ снизил ставку на 4,5 процентных пункта. Вместе с тем, как отметила глава Банка России, все решения по ключевой ставке исходят из того, что нужно как можно быстрее снизить цены и при этом не допустить переохлаждения экономики.

