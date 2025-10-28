На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России задумались о компенсации стоимости лекарств пенсионерам с низкими доходами

Shutterstock

Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым 28 октября внесут в Госдуму законопроект о компенсации пенсионерам с низкими доходами стоимости назначенных врачом лекарств. Об этом сообщает газета «Известия».

В документе отмечается, что согласно исследованиям, россияне старше 70 лет тратят на закрытие базовых потребностей, в том числе на лекарства и медицину, свыше 80% своих доходов. 90% людей старше 60 лет имеют хотя бы одно хроническое заболевание. При этом цены на лекарства в 2024 году увеличились на 12%, что выше уровня инфляции.

Законопроект предлагает полностью компенсировать стоимость назначенных врачом лекарств пенсионерам, чей доход ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума. Средства на реализацию инициативы депутаты от «Справедливой России» предлагают выделить из федерального бюджета, а также из бюджетов регионов, в которых проживают пенсионеры.

Депутат Миронов подчеркнул, что, в отличие от малоимущих и многодетных, у большей части пенсионеров не имеется никаких льгот и дополнительных выплат. Финансовую помощь получают лишь граждане старше 80 лет, а все остальные вынуждены рассчитывать только на свои силы.

12 октября заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев заявил, что жизненно важные лекарства в России дорожают медленнее, чем растет инфляция.

Ранее в России выявили картель, занимающийся поставкой жизненно важных лекарств.

