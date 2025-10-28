На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам пообещали повышенные выплаты во второй половине ноября

Экономист Балынин: россияне во второй половине ноября получат большую часть зарплаты
Depositphotos

Россияне во второй половине ноября получат большую часть зарплаты, чем в первой, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Согласно Трудовому кодексу России, заработная плата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц — за первую и вторую половину. Размер каждой части рассчитывается пропорционально количеству рабочих дней в периоде. В ноябре 2025 года в производственном календаре предусмотрено 19 рабочих дней — на четыре меньше, чем в октябре, и на два меньше, чем в ноябре 2024 года. В первой половине месяца будет 9 рабочих дней, во второй — 10», — отметил Балынин.

При окладе в 80 тыс. рублей расчет выплат выглядит следующим образом, оценил Балынин:
• за первую половину месяца — 37 894,74 рубля до вычета НДФЛ (или 32 968,74 рубля «на руки»);
• за вторую половину — 42 105,26 рубля до вычета (или 36 631,26 рубля после налога).

По его словам, премии и надбавки, как правило, начисляются вместе с выплатой за вторую половину месяца. Поэтому итоговая сумма ноябрьских выплат может быть выше, однако это зависит не от количества рабочих дней, а от внутренней системы оплаты труда конкретного работодателя, заключил экономист.

Ранее сообщалось, что россиянам стали выдавать зарплату наличными.

