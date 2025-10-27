Глава ЦБ РФ Набиуллина выступит в Госдуме с докладом

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что на заседании в четверг депутаты заслушают доклад председателя Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Володина, темой доклада Набиуллиной станут направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов.

Председатель Госдумы уточнил, что глава Банка России ответит на вопросы депутатов. Кроме того, в ходе заседания выступят руководители профильных комитетов и представители политических фракций.

24 октября ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5% годовых. Решение регулятора частично совпало с прогнозом финансового рынка. По мнению экономистов и финансовых аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», банки начнут снижать ставки по вкладам и кредитам. По прогнозу экспертов, доходность депозитов уменьшится до 14-16% к началу 2026 года.

В Банке России подчеркнули, что регулятор намерен и дальше удерживать жесткие условия кредитования, чтобы вернуть инфляцию к целевым 4%.

Ранее в Минфине РФ спрогнозировали рост экономики на 1,5%.