Трамп раскрыл, что стало бы с американским автопромом без его вмешательства

Трамп заявил, что автокомпании Америки обанкротились бы без его пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что автомобильные компании Америки могли стать банкротами, если бы не его экономическая политика. Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции на борту Air Force One, передает РИА Новости.

По его словам, после возвращения в Белый дом он стал ужесточать торговую политику. В частности, Трамп ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, а затем сообщил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили.

Все это, отметил он стало возможно, когда он стал президентом США.

«Если бы я не был выбран президентом, по моему мнению, каждая автомобильная компания в США стала бы банкротом или была бы близка к этому, но вместо этого они достигают небывалых высот», — сказал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что американские автомобильные компании сейчас ведут «феноменальный бизнес», и все это происходит благодаря инициированным им пошлинам.

Ранее Трамп повысил пошлины против Канады из-за рекламы с Рейганом.