На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп раскрыл, что стало бы с американским автопромом без его вмешательства

Трамп заявил, что автокомпании Америки обанкротились бы без его пошлин
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что автомобильные компании Америки могли стать банкротами, если бы не его экономическая политика. Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции на борту Air Force One, передает РИА Новости.

По его словам, после возвращения в Белый дом он стал ужесточать торговую политику. В частности, Трамп ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, а затем сообщил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили.

Все это, отметил он стало возможно, когда он стал президентом США.

«Если бы я не был выбран президентом, по моему мнению, каждая автомобильная компания в США стала бы банкротом или была бы близка к этому, но вместо этого они достигают небывалых высот», — сказал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что американские автомобильные компании сейчас ведут «феноменальный бизнес», и все это происходит благодаря инициированным им пошлинам.

Ранее Трамп повысил пошлины против Канады из-за рекламы с Рейганом.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами