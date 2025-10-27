На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главный русский салат подорожал за год

SHOT: селедка под шубой подорожала на 14% перед Новым годом
Depositphotos

В России один из традиционных салатов «Селедка под шубой» подорожал на 14% за год. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным аналитиков АТОЛ, если в 2024 году килограмм блюда стоил 366,3 рубля, то к концу 2025 года его стоимость увеличилась до 417,5 рубля.

Основной фактор роста цены — стоимость майонеза, который за год подорожал на 28%. Репчатый лук подорожал на 9%, а стоимость селедки, ключевого ингредиента салата, выросла на 7%. Морковь и свекла прибавили в цене по 2%. Единственными продуктами, которые стали дешевле, оказались яйца и картофель — на 6 и 1% соответственно.

Аналитики отметили, что удорожание ингредиентов ощущается особенно сильно накануне новогодних праздников, когда спрос на «шубу» традиционно растет.

Ближе к Новому году спрос россиян на алкогольные напитки повысится на 15—30%, поэтому торговые сети обычно стараются заранее подготовить запасы товаров, чтобы справиться с ажиотажем без значительного роста цен. Однако в этом году стоимость все-таки подрастет, но уже после наступления праздников, что связано с повышением акцизов, рассказал управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Ранее россияне начали переходить на альтернативные виды икры из-за подорожания красной.

