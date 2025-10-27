На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Цивилев назвал Индию ключевым партнером для российского ТЭК

Илья Питалев/РИА Новости

Индия является для российского ТЭК ключевым партнером. Об этом ТАСС заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

По его словам, поставки нефти в 2025 году остаются на высоком уровне, как и в предыдущие годы.

«В 2024 году на ее долю пришелся значительный объем нашего экспорта нефти, и в этом году поставки остаются на высоком уровне», — отметил Цивилев.

The Times до этого написала, что санкции, введенные президентом США Дональдом Трампом против российских нефтяных компаний, только укрепят отношения РФ и Индии.

23 октября минфин США объявил о включении в санкционные списки двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефть» и «Лукойл», на которые приходится более половины экспорта российской нефти. Считается, что это может серьезно повредить торговле с Индией, которая является важным покупателем российского топлива, при этом расчеты идут в долларах.

Ранее назвали последствия санкций ЕС и США против России.

