Часть российских пенсионеров досрочно получит выплаты за январь

Россияне, чьи пенсии перечисляются на банковские карты, досрочно получат выплаты за январь. Об этом ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Он отметил, что в декабре будут выплачены две пенсии — за декабрь и январь, которая будет доведена до россиян досрочно. Министр уточнил, что будет иметь значение, каким способом пенсионеры получают предназначенные им выплаты — на банковскую карту или по почте. Те россияне, кому пенсии перечисляют через банк, получат свои деньги уже в конце декабря. Почтовые отделения получат средства на выплату пенсий тоже в декабре, но начнут разносить их по обычному графику, то есть с 3 января.

27 октября член комитета Госдумы РФ по труду Светлана Бессараб сообщила, что зарплаты, которые должны были быть выплачены в первые четыре дня ноября, выпадающие на праздники, перечислят досрочно в последний рабочий день.

Ранее россиянам назвали условия для получения пенсии в 2026 году.