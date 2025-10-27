На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Часть российских пенсионеров досрочно получит выплаты за январь

Котяков: выплаты за январь на банковские карты пенсионеров перечислят досрочно
true
true
true
close
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Россияне, чьи пенсии перечисляются на банковские карты, досрочно получат выплаты за январь. Об этом ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Он отметил, что в декабре будут выплачены две пенсии — за декабрь и январь, которая будет доведена до россиян досрочно. Министр уточнил, что будет иметь значение, каким способом пенсионеры получают предназначенные им выплаты — на банковскую карту или по почте. Те россияне, кому пенсии перечисляют через банк, получат свои деньги уже в конце декабря. Почтовые отделения получат средства на выплату пенсий тоже в декабре, но начнут разносить их по обычному графику, то есть с 3 января.

27 октября член комитета Госдумы РФ по труду Светлана Бессараб сообщила, что зарплаты, которые должны были быть выплачены в первые четыре дня ноября, выпадающие на праздники, перечислят досрочно в последний рабочий день.

Ранее россиянам назвали условия для получения пенсии в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами