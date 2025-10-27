В Россию отправились тонны афганских гранатов

Частная афганская компания Kanda Fruit впервые в истории начала экспортировать гранаты из провинции Кандагар в Россию, сообщает Ariana News.

Как уточняется, первая партия товара, направленная через Туркменистан, включает 22 т гранатов на $24 тыс. Из-за закрытия границы с Пакистаном афганские торговцы терпят убытки: сотни грузовиков с гранатами, виноградом и помидорами застряли между странами, а значительная часть продукции испортилась.

В Kanda Fruit считают поставку первой партии фруктов началом масштабной экспортной кампании в Россию. К концу сезона компания намерена поставить РФ 200–250 т гранатов. Там подчеркнули, что сотрудничество с Россией выгодно, поскольку Афганистану нужно найти альтернативу торговым маршрутам через Пакистан.

В материале отмечается, что Кандагар известна производством одних из лучших гранатов в мире. В этом году в провинции рассчитывают на урожай более чем 270 тыс. т. Но перебои на границе и ограниченные возможности холодильных установок заставляют фермеров беспокоиться о судьбе урожая: он может испортиться, если не будут найдены надежные пути экспорта.

Весной этого года находящееся у власти в Афганистане исламистское движение «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) решило поставлять в Россию больше кока-колы, изюма, гранатов и ковров. Товарооборот между Россией и Афганистаном может превысить $3 млрд. Кроме перечисленных товаров, движение собирается экспортировать хлопок и шерсть и приобретать у РФ нефтепродукты, газ и пшеницу.

Ранее россиянам предложили заплатить $3 тыс. за восемь дней в Афганистане.