Названа одна из причин отказа Бельгии от конфискации активов РФ

Одна из причин отказа правительства Бельгии поддержать экспроприацию замороженных в Euroclear суверенных активов РФ заключается в желании властей страны ежегодно получать в военный бюджет €1,2 млрд в виде налогов с доходов от реинвестирования этих средств. Об этом пишет газета Le Soir.

По словам авторов статьи, Брюссель имеет бюджетные «ставки в этой игре» премьер-министра королевства Барта Де Вевера.

«Незапланированные доходы Euroclear [от реинвестирования российских активов] уже передаются Европейской комиссии на поддержку Украины, но также пополняют кассу бельгийского государства, поскольку с них уплачивается налог на доходы в Бельгии», — говорится в публикации.

В ней подчеркивается, что Брюссель хочет получать по €1,2 млрд в год с активов РФ. Ожидается, что эти средства будут главным образом использоваться для финансирования военных расходов в период с 2025 по 2029 годы.

23 октября агентство Reuters со ссылкой на итоговое заявление по результатам саммита Европейского союза (ЕС) по Украине сообщило, что Бельгия не поддержала экспроприацию российских активов, блокированных в ее юрисдикции. В Брюсселе считают, что эти активы должны остаться замороженными до завершения конфликта между Москвой и Киевом.

