На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа одна из причин отказа Бельгии от конфискации активов РФ

Le Soir: Бельгия рассчитывает ежегодно получать €1,2 млрд с активов РФ
close
Depositphotos

Одна из причин отказа правительства Бельгии поддержать экспроприацию замороженных в Euroclear суверенных активов РФ заключается в желании властей страны ежегодно получать в военный бюджет €1,2 млрд в виде налогов с доходов от реинвестирования этих средств. Об этом пишет газета Le Soir.

По словам авторов статьи, Брюссель имеет бюджетные «ставки в этой игре» премьер-министра королевства Барта Де Вевера.

«Незапланированные доходы Euroclear [от реинвестирования российских активов] уже передаются Европейской комиссии на поддержку Украины, но также пополняют кассу бельгийского государства, поскольку с них уплачивается налог на доходы в Бельгии», — говорится в публикации.

В ней подчеркивается, что Брюссель хочет получать по €1,2 млрд в год с активов РФ. Ожидается, что эти средства будут главным образом использоваться для финансирования военных расходов в период с 2025 по 2029 годы.

23 октября агентство Reuters со ссылкой на итоговое заявление по результатам саммита Европейского союза (ЕС) по Украине сообщило, что Бельгия не поддержала экспроприацию российских активов, блокированных в ее юрисдикции. В Брюсселе считают, что эти активы должны остаться замороженными до завершения конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее журналисты выяснили, сколько денег ЕС потеряет в случае конфискации активов РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами