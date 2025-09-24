Российская кола обогнала импортную Coca-Cola по продажам

Марка колы Evervess, которая с середины 2022 года производится на российских заводах PepsiCo, впервые превзошла по объему продаж оригинальную Coca-Cola, импортируемую из-за рубежа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследовательскую компанию NTech.

Во втором полугодии 2024 года, по оценкам NTech, на импортную Coca-Cola приходилось 5,9% от общего объема продаж напитков со вкусом колы в России в литрах, сообщает издание. В рейтинге пяти самых популярных брендов в этой категории она занимала четвертое место, а Evervess была пятой, с долей 5,1%. Однако по результатам января—июня 2025 года позиции изменились: Evervess поднялась на четвертое место с долей 6,8%, тогда как Coca-Cola опустилась на пятое с долей 6,5%.

10 сентября Coca-Cola подала в суд на южноосетинскую «Кока-кола компанию». О выходе на российский рынок южноосетинского аналога напитка стало известно в марте этого года. В презентации для ритейлеров продукция компании позиционировалась как легальная благодаря схеме использования товарного знака, отмечалось в материале.

В России правообладателем товарных знаков Coke и Coca-Cola является американская компания The Coca-Cola Company. В конце 2022 года срок действия их исключительного права был продлен до 2032 года.

Ранее выяснилось, что Coca-Cola может лишиться права на свой товарный знак в РФ.