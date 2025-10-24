На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Требования кредиторов банка «Таврический» удовлетворят в полном объеме

Набиуллина: требования кредиторов банка «Таврический» будут удовлетворены
Требования кредиторов первой и второй очереди банка «Таврический» будут удовлетворены в полном объеме. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Агентство по страхованию вкладов планирует начать выплаты кредиторам банка после закрытия реестра требований кредиторов в январе 2026 года. Глава ЦБ добавила, что причиной формирования дыры в капитале банка стала совокупность объективных факторов, среди которых бизнес-модель, связанная с еврооблигациями.

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Таврического банка в начале сентября. ЦБ отметил, что сделал это из-за «полной утраты» кредитной организацией собственных средств (капитала).

21 октября Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области указал на то, что обязательства банка «Таврический» превышают стоимость его активов на 137 млрд рублей.

Ранее Центробанк отозвал лицензию у Промтрансбанка.

