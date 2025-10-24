На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экономист предупредил о негативном влиянии низкой ключевой ставки на курс рубля

Экономист Григорьев: снижение ставки до 16,5% негативно отразится на курсе рубля
Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

Принятое сегодня решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 16,5% в целом будет иметь положительные последствия в виде уменьшения стоимости кредитов, хотя для заемщиков этого будет недостаточно. При этом более резкое понижение ставки также окажет негативное влияние на курс рубля, предупредил в беседе с 360.ru кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев.

По словам специалиста, в вопросе кредитования потенциальные заемщики давно ждут более кардинальных решений, поэтому текущее понижение для них мало изменит ситуацию. При этом он отметил, что понимает осторожные шаги регулятора, так как слишком резкое обрушение ставки грозит стремительным разгоном инфляции и ударит по курсовой стабильности рубля.

«Чем выше ключевая ставка, тем более привлекательные финансовые инструменты и в рублях, и депозиты, и облигации. В свете недавних дополнительных санкций, введённых и США и Евросоюзом, это дополнительное давление на рубль», — объяснил экономист, добавив, что тренд на понижение ставки в ближайшее время продолжится.

На этом фоне Григорьев также спрогнозировал понижение кредитных и ипотечных ставок, но призвал не ждать никаких резких изменений, напомнив, что ЦБ предупреждал о возможности возвращения к жёсткой денежно-кредитной политике в случае, если не удастся достигнуть целевых параметров.

Напомним, на сегодняшнем заседании ЦБ РФ снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 16,5%. Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчёте на год, а экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, уточнил регулятор. Также подчёркивается, что в последние месяцы активизировался рост кредитования, а инфляционные ожидания остаются высокими.

Ранее Аксаков спрогнозировал снижение ключевой ставки до 9–10% в 2026 году.

