Активы бизнесменов Бикова и Боброва начали передавать в доход государства

Ъ: компании предпринимателей Бикова и Боброва передали в доход государства
Jirapong Manustrong/Shutterstock/FOTODOM

Активы бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва начали обращать в доход государства. Росимуществу передали несколько компаний, пишет газета «Коммерсантъ — Урал», ссылаясь на данные ЕГРЮЛ.

Так, актив государства передали фирмы: «Инвест энергия» (владеет 44% акций «Корпорации СТС»), «Офисный дом «Парус»», «Деловой дом на Архиерейской», Курганская ТЭЦ, Ноябрьская ПГЭ и «Агро-Клевер».

По данным журналистов, всего в списке к изъятию 38 компаний.

«Их капитализация превышает 134 млрд руб., ежегодная выручка — 120 млрд руб., валовая прибыль — 17 млрд руб», — сказано в материале.

10 октября суд изъял в доход государства «Корпорацию СТС» бизнесменов Боброва и Бикова. Таким образом суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры России, по данным которой в 2015 году компания бизнесменов, не имея законных оснований, приватизировала компанию «Облкоммунэнерго», которая ранее принадлежала Свердловской области. Сообщается, что всего в составе активов корпорации находится 38 компаний с ежегодной выручкой в общей сложности свыше 120 млрд рублей.

