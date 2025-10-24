Юрист раскритиковал идею уголовного наказания для россиян за покупку валюты

В России предложили ввести уголовную ответственность за незаконные валютные операции, распространив эту меру в том числе и на рынок криптовалют. Однако сегодня люди живут в условиях глобальной экономики, поэтому такие шаги выглядят как минимум неадекватно, заявил управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша в эфире Общественной Службы Новостей.

Эксперт подчеркнул, что внимания заслуживают как меры финансового контроля, так и конституционные права граждан, которые можно нарушить подобными решениями. Чтобы экономика страны не стояла на месте, а развивалась, важно учитывать, что полный контроль во всех сферах невозможен, считает специалист.

«Мы живем в глобальной экономике и доллары нам нужны. Наказывать граждан, которые собираются диверсифицировать свои риски и покупать валюту, неадекватно», — подчеркнул юрист.

Он добавил, что сегодня мировая экономика в большей степени движется к цифровизации, на фоне чего логичнее действовать не через запреты, а через регулирование сферы финансов с помощью разумных методов, нацеленных на развитие.

Напомним, с инициативой возвращения уголовного наказания за незаконные валютные операции выступил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Аналитик проекта BitKogan Юрий Лылов, комментируя это предложение, подчеркнул, что к таким инициативам следует относиться осторожно, так как для экономики страны они крайне опасны. По его мнению, вопросы регулирования в экономике требуют тщательного изучения, поскольку любые строгие запреты сопряжены с высокими рисками – люди обычно находят способ их обходить, на фоне чего формируются черные рынки.

Ранее Минфин предложил увеличить штрафы за незаконный вывод капитала из РФ.