Аналитик предупредил об опасности ужесточения валютных ограничений

Аналитик Лылов: для экономики крайне опасно ужесточать валютные ограничения
Depositphotos

В России рассматривают возможность возвращения уголовной ответственности за незаконные валютные операции. Однако к подобным инициативам следует относиться осторожно, так как для экономики страны они крайне опасны, заявил аналитик проекта BitKogan Юрий Лылов в эфире Общественной Службы Новостей.

По мнению специалиста, вопросы регулирования в экономике требуют тщательного изучения, так как любые строгие запреты сопряжены с высокими рисками. Люди обычно находят способ их обходить, на фоне чего формируются черные рынки, заявил он.

«Если мы вводим лимиты на обороты валюты, хотя они уже есть – сейчас нельзя вывезти за рубеж более 1 млн долларов в месяц, это будет влиять на падение уровня долларизации у нас в стране», -— подчеркнул аналитик, добавив, что валютные ограничения крайне опасны для экономики страны.

До этого Минфин опубликовал законопроект, согласно которому президент России может получить расширенные полномочия в сфере валютного регулирования. Речь идет о предоставлении президенту полномочий по введению прямых запретов и лимитов на объемы, сроки и валюту платежей. Законопроектом также предлагается наделить президента правом вводить ограничения на открытие и ведение счетов, а также принимать иные решения, связанные с валютным регулированием. Таким образом, в случае принятия законопроекта, президент получит значительные инструменты для оперативного реагирования на изменения в валютной сфере.

Ранее Минфин предложил увеличить штрафы за незаконный вывод капитала из РФ.

