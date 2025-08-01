На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о подорожании кофе

Экономист Байгузина предрекла подорожание кофе в России на 10% в 2026 году
true
true
true
close
guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Кофе в России может подорожать на 5—10% в 2026 году при оптимистичном сценарии. При умеренном сценарии рост цен составит 10—20%, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

«Экстремальные погодные условия в странах — производителях кофе (Бразилия, Вьетнам) играют значительную роль в производстве кофе. Если проблемы с погодой продолжатся, это может привести к дефициту продукта и повышению цен. Если инфляция продолжит расти в различных странах, это также может оказать давление на цены на кофе, так как затраты на производство и транспортировку увеличатся. Изменения в спросе на кофе, связанные с изменениями в потребительских предпочтениях или экономической ситуации, могут сильно повлиять на цены. Например, рост популярности кофе как предмета «как образа жизни» может увеличить спрос. В оптимистичном сценарии, если климатические условия нормализуются и обеспечится стабильность в производстве, рост цен может составить 5—10%.
Если факторы, влияющие на производство, сохранятся, но не будут критическими, кофе может подорожать на 10—20%», — отметила Байгузина.

По ее словам, в случае продолжения экстремальных погодных условий и увеличения других вышеуказанных факторов, увеличение цен может составить 20—40% и более.

По данным «Контур Маркета», кофе в российских магазинах за год подорожал на 27%, до 379 рублей за упаковку 150 г. При этом спрос на него вырос на 4%, сообщала газета «Известия».

Ранее врач рассказала, в какое время дня можно выпить последнюю чашку кофе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами