Россиян предупредили о подорожании кофе

Кофе в России может подорожать на 5—10% в 2026 году при оптимистичном сценарии. При умеренном сценарии рост цен составит 10—20%, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

«Экстремальные погодные условия в странах — производителях кофе (Бразилия, Вьетнам) играют значительную роль в производстве кофе. Если проблемы с погодой продолжатся, это может привести к дефициту продукта и повышению цен. Если инфляция продолжит расти в различных странах, это также может оказать давление на цены на кофе, так как затраты на производство и транспортировку увеличатся. Изменения в спросе на кофе, связанные с изменениями в потребительских предпочтениях или экономической ситуации, могут сильно повлиять на цены. Например, рост популярности кофе как предмета «как образа жизни» может увеличить спрос. В оптимистичном сценарии, если климатические условия нормализуются и обеспечится стабильность в производстве, рост цен может составить 5—10%.

Если факторы, влияющие на производство, сохранятся, но не будут критическими, кофе может подорожать на 10—20%», — отметила Байгузина.

По ее словам, в случае продолжения экстремальных погодных условий и увеличения других вышеуказанных факторов, увеличение цен может составить 20—40% и более.

По данным «Контур Маркета», кофе в российских магазинах за год подорожал на 27%, до 379 рублей за упаковку 150 г. При этом спрос на него вырос на 4%, сообщала газета «Известия».

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