Судостроительный завод «Звезда» попал под санкции ЕС

ЕС ввел санкции против судостроительного завода «Звезда»
Сергей Мамонтов/РИА Новости

Евросоюз (ЕС) ввел санкции против судостроительного комплекса «Звезда» ( ССК «Звезда»). Об этом говорится в опубликованном постановлении Совета ЕС, его цитирует РИА Новости.

Основным профилем предприятия является строительство и ремонт судов. Основным заказчиком ССК «Звезда» является «Роснефть». Верфь начали строить в 2009 году в бухте Большой Камень недалеко от Владивостока на части территории дальневосточного завода «Звезда», основанного в 1954 году.

ЕС сегодня официально утвердил новый пакет санкций против России. В новый пакет ограничений попали более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть. Также новый пакет включает запрет на закупку российского СПГ и ограничивает перемещения российских дипломатов. Кроме того, рестрикции коснулись транзакций пяти российских банков.

Ранее под санкции Евросоюза попал глава «Автоваза» Соколов.

Санкции против России
