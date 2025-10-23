ЕС запретил поставлять в Россию игрушки с моторчиками

Евросоюз (ЕС) в рамках 19-го пакета санкций запретил экспортировать в РФ пластиковые игрушки и модели со встроенными моторчиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Совета ЕС.

Европейские санкции также распространяются на игрушки, изготовленные не из пластмассы, но все равно имеющие моторчики. Согласно документам, игрушки проходят по номенклатуре по тому же таможенному коду, что и трехколесные велосипеды, самокаты, игрушечные педальные автомобили, коляски для кукол, сами куклы и другие игрушки, а также модели в уменьшенном размере и головоломки всех видов.

ЕС сегодня официально утвердил новый пакет санкций против России. В новый пакет ограничений попали более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть. Также новый пакет включает запрет на закупку российского СПГ и ограничивает перемещения российских дипломатов. Кроме того, рестрикции коснулись транзакций пяти российских банков.

Ранее глава минфина США анонсировал усиление санкций против России.