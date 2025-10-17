На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аналитики заявили, что налоговая реформа не приведет к коллапсу на рынке труда

SuperJob: на увеличение налоговой нагрузки рынок труда ответит развитием «тихого» найма
Изменения в налоговой политике заставят рынок труда адаптироваться — на увеличение налоговой нагрузки он ответит дальнейшим ростом неполной занятости, стагнацией реальных доходов и развитием «тихого» найма. Об этом заявили «Газете.Ru» аналитики SuperJob.

«Налоговые новации не ведут к коллапсу на рынке труда, но выступают мощным катализатором его трансформации. Бизнес сейчас ищет не просто «исполнителей», а стратегических партнеров в области финансов и налогов, способных обеспечить компании устойчивость в период изменений. Это, в свою очередь, повышает ценность и уровень доходов экспертов высокого профессионального уровня. На увеличение налоговой нагрузки рынок труда ответит не массовыми увольнениями, а дальнейшим ростом неполной занятости, стагнацией реальных доходов и развитием «тихого» найма (когда вакансии не закрываются, а функционал перераспределяется между существующими сотрудниками без адекватной доплаты)», — считают в эксперты.

Они также отметили, что в условиях неблагоприятной демографической ситуации бизнес по-прежнему испытывает кадровый голод.

«Вместо резких реакций, таких как массовое сокращение найма, компании берут курс на стратегическую адаптацию. В частности, продолжит расти объем сотрудничества с самозанятыми, при котором налоговые обязательства ложатся на самого специалиста. Что мы видим в сегменте рынка труда «Бухгалтерия, финансы, аудит»: спрос на специалистов джуниор-уровня продолжает сокращаться, число вакансий для специалистов с большим опытом работы и digital-навыками остается стабильным. Среди требований вакансий в последние три года все чаще встречается такое, как «Опыт работы с разными системами налогообложения». Сегодня от бухгалтера или налоговика ждут не только технического исполнения. На первый план выходят экспертиза в налоговом планировании, аналитическое мышление, гибкость и обучаемость, умение анализировать изменения законодательства и давать бизнесу практические рекомендации, цифровая грамотность», — обратили внимание аналитики SuperJob.

До этого в Госдуму внесли законопроект о налоговой реформе, которая вступает в силу с 1 января 2026 года. Основные изменения включают повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%, снижение порога годовой выручки предприятий на упрощенке для уплаты налога с 60 млн до 10 млн рублей, пересмотр специальных налоговых режимов, а также изменение условий применения льгот по страховым взносам. 

Ранее в России назвали отрасли с самым острым кадровым дефицитом.

