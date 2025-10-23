На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Популярный в РФ производитель туалетной бумаги сменил владельца

«Ъ»: новым собственником производителя Zewa и Libresse стал Светогорский ЦБК
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Светогорский Целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК) стал новым собственником бывших активов шведского производителя санитарно-гигиенических изделий Essity (бренды Zewa и Libresse), входящие сейчас в группу «ЭвоКом». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По данным издания, на «ЭвоКом» было несколько претендентов, среди них структуры семьи экс-президента УГМК Искандара Махмудова и бывшего главы «Фосагро», владельца «Пикалевской соды» Максима Волкова. Собеседники газеты отметили, что стороны не смогли договориться о цене.

Отмечается, что одной из причин продажи «ЭвоКом» может быть отсутствие у компании собственной варки целлюлозы и необходимость закупать ее у сторонних поставщиков. Еще одной причиной собеседник издания назвал сложную ситуацию в отрасли.

13 марта сообщалось, что компания «ЭвоКом» перезапустит бренд туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток Zewa под новым названием Zemma.

Под новым названием знакомая продукция будет появляться в магазинах летом 2026 года.

Директор компании Артем Лебедев рассказал, что при выборе нового названия было проведено несколько раундов разработки вариантов и тестов с потенциальными покупателями. По его словам, потребители посчитали, что название Zemma привлекательно, легко запоминается и воспроизводится.

Ранее эксперт дал прогноз, какие иностранные компании первыми вернутся в Россию.

