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Производитель Zewa сменил название бренда

РБК: продукция Zewa появится на российском рынке под новым названием Zemma
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Компания «ЭвоКом» перезапустит бренд туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток Zewa под новым названием Zemma. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию.

Под новым названием знакомая продукция будет появляться в магазинах летом 2026 года.

Директор компании Артем Лебедев рассказал, что при выборе нового названия было проведено несколько раундов разработки вариантов и тестов с потенциальными покупателями. По его словам, потребители посчитали, что название Zemma привлекательно, легко запоминается и воспроизводится.

Лебедев отметил, что качество продукции при новом названии останется прежним.

До начала российской специальной военной операции на Украине продажей товаров Zewa, а также Libresse, Tork и TENA в России занималась компания из Швеции Essity. В апреле 2022 года она объявила об уходе с рынка страны. Бизнес был продан в июле 2023 года ООО «Новые технологии» Игоря Шилова, совладельцу сети «Европейский медицинский центр».

Летом 2024 года «Эссити» изменила название, став «Эволюция комфорта». В июле бренд русифицировал название Libresse, сменив его на «Либретта».

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