В конгрессе заявили, что законопроект о санкциях против РФ зависит от Трампа

Сенат США рассмотрит законопроект о новых санкциях против России тогда, когда это сочтет необходимым президент Дональд Трамп. Об этом заявил лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн, передает ТАСС.

«Мы хотим вынести его на рассмотрение, когда Белый дом сочтет, что для них это было бы полезно», — сказал влиятельный законодатель, комментируя дальнейшую судьбу документа.

Во вторник спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что республиканцы в Конгрессе «с большим аппетитом» рассматривают возможность введения жестких санкций против России. По его словам, в Вашингтоне ожидают «добросовестного подхода со стороны России», чтобы найти дипломатическое решение украинского конфликта за столом переговоров. Джонсон отметил, что президент США Дональд Трамп всеми способами старается этого добиться, а республиканцы в Конгрессе готовы оказать поддержку и применить любые инструменты давления.

Ранее Трамп анонсировал завершение конфликта на Украине.